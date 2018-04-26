Спасатели прокомментировали хлопок газа в Каневском районе

26 апреля в 16:36

В станице Каневской утром 26 апреля произошел хлопок бытового газа. Пострадала женщина.

«Взрыв, вылетели стекла, огонь, крики. Залез через окно, вытащил женщину», — рассказал житель дома по улице Гагарина Сергей Колесников.

Хлопок газа спровоцировал пожар. Пламя охватило около 30 кв. м. Соседи вызвали спасателей. Через пять минут расчеты прибыли на место ЧП. Эвакуировали 12 человек. Огонь быстро локализовали. Несущие конструкции дома остались целы.

«Предварительная версия — утечка газа. Хозяйка открыла газ, сначала произошла вспышка, хлопок газовоздушной смеси, потом уже последующее распространение пламени по всей квартире», — рассказал начальник 22 отряда Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю Андрей Полушин.

«Отработали службы энергоснабжения, газоснабжения. Дом был полностью обесточен, отключен от газа. Сейчас службы проводят восстановление подачи электроэнергии в остальные квартиры, которые не пострадали. Также газовая служба проводит полную проверку», — сказал начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Каневского района Анатолий Девятых.

В результате ЧП серьезно пострадала 65-летняя хозяйка квартиры. Она получила ожоги 80% тела. Пенсионерку доставили в Центральную районную больницу Каневской. За ее жизнь борются медики.

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