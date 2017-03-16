Спасатели проконтролируют уровень воды в реках Кубани

В горных районах Кубани 16 февраля весь день шел снег. Также метеорологи прогнозируют заморозки. Ночью температура опустится до -2 °C в Мостовском и Отрадненском районах.

Днем 17 марта будет около +10 °C. Такие перепады продержатся на протяжении трех дней. На большей части края синоптики прогнозируют ливни и сильный ветер. Дожди не прекратятся до 18 марта.

Осадки могут привести к подтоплениям. Чтобы предотвратить ЧС, спасатели взяли ситуацию под особый контроль. Они следят за уровнем воды и очищают русла от мусора. В зоне риска оказались Мостовский, Лабинский, Курганинский и Северский районы. Уровень воды может подняться и на Черноморском побережье, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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