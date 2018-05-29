Спасатели провели в Туапсе учения по спасению на воде

По легенде, трое мужчин отправились на резиновой лодке на морскую прогулку, но судно перевернулось далеко от берега.

К месту бедствия отправились две моторные лодки «Стрингер» и «Казанка», а также гидроцикл. Двоих пострадавших спасти удалось, а третий — манекен — пошел ко дну, его доставали водолазы.

Во время учений на «Службу 112» поступил сигнал о том, что в море уносит женщину на надувном матрасе — это тоже часть тренировки. К ней на выручку направили гидроцикл. Спасатели доставили пострадавшую на сушу и передали группе медиков.

«Мы постоянно готовы к тому, чтобы в любой момент оказать помощь людям, нашим отдыхающим. Во время сезона мы много внимания уделяем акватории моря и принимаем все меры для того, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций», — сказал начальник спасательной службы Туапсинского района Владимир Истомин.

Кроме того, во время учений отдыхающим напомнили основные правила безопасности на воде: не заплывать за буйки, не купаться в нетрезвом состоянии и в шторм, а также не выходить в море на лодке без спасательных жилетов.

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