style=»width: 100%;»> Спасатели рассказали сочинским детям о правилах безопасности в лесу и на воде

Также ребятам показали современную технику, которую используют для спасения людей.

Сотрудники Адлерского подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России провели занятия с детьми, чтобы рассказать юным сочинцам, об опасностях, которые могут их подстерегать в лесу или на воде.

«Также сотрудники МЧС продемонстрировали аварийно-спасательный автомобиль и оборудование, которое ежедневно применяют для оказания помощи пострадавшим людям», — сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Как отмечают сами спасатели, такие встречи с детьми особенно важны в период летних каникул, когда дети, зачастую предоставлены сами себе.

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