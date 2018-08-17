Спасатели сообщили о высокой вероятности возникновения пожаров на Кубани

Прогноз актуален как минимум до 20 августа.

Сухая трава и лесная подстилка могут полыхнуть в любой момент. Причиной всему — жаркая и ветреная погода, которая установилась в большинстве районов края: на севере, юго-западе и в центре. В зоне риска также Черноморское побережье.

Спасатели призывают к осторожности и напоминают, что избежать пожара помогут элементарные правила безопасности. В лесах запрещается разводить костры, бросать непотушенные окурки и оставлять после себя мусор. Заметив начинающийся пожар, об этом нужно незамедлительно сообщить по номеру «101».

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