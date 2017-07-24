Спасатели: справиться с пожаром на элеваторе в Тимашевске помогли регулярные учения

Горели склады, в которых хранились семена и злаки, огонь охватил 800 кв. м.

Когда на место прибыли спасатели, пламя уже угрожало перекинуться на соседние здания и добраться до главного зернохранилища. Пожарным потребовалось пять часов, чтобы сбить огонь, пролить тлеющие балки и перекрытия здания. Происшествию была присвоена вторая категория из пяти возможных. На месте работало девять единиц спецтехники и пожарный поезд. Спасатели подчеркивают, что жертв удалось избежать благодаря грамотным и отточенным действиям.

«Проводим постоянные учения на подобных объектах, вместе с отработкой персоналом возможных вводных и с практической отработкой действий пожарных подразделений. Поэтому для нас особых проблем тушение на таких объектах не вызывает», — сообщил начальник управления пожаротушения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Константин Ратиани.

Причину пожара еще предстоит установить специалистам. Руководители зернохранилища отмечают, что предприятию нанесен незначительный ущерб. Чтобы избежать подобных ЧП, каждый элеватор в регионе оснащен специальными датчиками, которые фиксируют температуру в помещении. Принимают меры, когда столбик термометра приближается к 40 °C.

«Датчики выходят на центральный пульт управления в лабораторию, на компьютер приходят все данные. Лаборант проверяет, какая температура в каждом из силосов. Ставится вентилятор, трубы проходят через зерно, и воздух подается в склады. Этим мы продуваем склады, сбиваем температуру», — рассказал главный инженер зернохранилища Анатолий Пащенко.

Зерновая пыль взрывоопасна. Именно поэтому температуру внутри хранилищ специалисты контролируют круглосуточно. Кроме того, каждый работник склада проходит инструктаж по противопожарной безопасности.

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