Спасатели установили механизированный мост через реку Туапсе

Работы завершили 4 ноября. Мост позволил восстановить автомобильное сообщение для села Кирпичное.

«Тяжелый механизированный мост предназначен для устройства перехода через препятствия шириной до 40 м и глубиной до 3 м. По нему может проходить колесный и гусеничный транспорт массой до 60 т», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Стационарный мост по пути в село Кирпичное был разрушен в результате дождевого паводка. Сейчас автомобильное сообщение с населенным пунктом восстановлено.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», временный механизированный мост в село Кирпичное Туапсинского района доставили из Тулы.

В регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

На финансовую помощь пострадавшим от наводнения в краевом бюджете зарезервирован 1 млрд рублей. По данным на 1 ноября, пострадавшим уже выплатили более 210 млн рублей.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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