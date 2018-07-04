Спасатели увеличили группировку по поиску потерявшегося по пути с горы Фишт мальчика

Спасатели сообщили, что группа туристов, от которой вечером 3 июля отбился и потерялся 13-летний мальчик, на маршруте не зарегистрировалась.

«На данный момент поиск продолжается. Группировка увеличена на 15 спасателей», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в лесу пропал 13-летний участник туристической группы. Информация об этом поступила спасателям 3 июля в 20:46. Звонившие сказали, что в горно-лесной местности в районе Бабук-Аула пропал 13-летний мальчик. Он — участник туристической группы, которая спускалась с подножья горы Фишт и направлялась в сторону Сочи. Около 19:30 туристы обнаружили, что мальчика пропал.

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