Спасатели в Апшеронском районе эвакуируют людей на лодках и катерах

Там действует режим ЧС. По последним сообщениям, в эти минуты в станице Куринской, где вчера эвакуировали людей, начался спад воды.

В Кабардинской продолжают точечно эвакуировать людей. Но дождь все еще идет. В зоне подтопления находятся больше 900 домов. Самая сложная ситуация в Хадыженске. Всю ночь спасатели эвакуировали местных жителей. Те, кто соглашался покинуть квартиры, размещали в санаториях, детских садах и школах Хадыженска. На сильно подтопленных участках сотрудники экстренных служб вывозили людей даже на лодках и катерах. По словам местных жителей, некоторые даже поднимались на крыше и чердаки.

— Вот мы на втором этаже. Эвакуируемся на чердак. Вещи перетащили. Воды около 2 м от земли. Она сначала ушла, но сейчас снова прибывает.

Сейчас съемочная группа «Кубань 24» пытается въехать в город, но на трассах образовались огромные пробки, а некоторые участки дорог подтоплены.

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