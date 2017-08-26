Спасатели возобновили поисковые работы на месте аварии автобуса на Кубани

Ранее водолазы совершили более 60 погружений, также использовались четыре плавсредства для обследования акватории.

«С 8:00 водолазы начали обследовать дно в месте падения вахтового автобуса в Черном море», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Всего задействовано 145 человек и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 61 человек и 9 единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших. Жертвами аварии с вахтовым автобусом в поселке Волна стали 17 человек. Личности всех погибших установлены. Одного из рабочих объявили без вести пропавшим.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП — 8 (861) 268-64-40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих. На Кубани 26 августа объявили днем траура.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих. Следователи допрашивают водителя и владельца автобуса.

Десятерых пострадавших в ДТП в Темрюкском районе после осмотра отпустили домой.

В Краснодарском крае 26 августа объявили днем траура.

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