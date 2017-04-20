Спасатели завершили активную фазу поисков в Керченском проливе

В Южном региональном центре МЧС РФ 20 апреля сообщили о завершении активной фазы поисков в Керченском проливе на месте крушения сухогруза.

В ведомстве уточнили, что поиск в пятницу продолжат проходящие суда. Оперативные группы будут осуществлять береговой мониторинг.

С начала спасательной операции было обследовано 350 морских миль водной поверхности, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз «Герои Арсенала» пропал с радаров 19 апреля около 4:00. На борту находились 12 человек. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю создали оперативный штаб. Удалось спасти одного из членов экипажа. С воздуха установили местонахождение еще четверых человек. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь морякам, пострадавшим в результате крушения сухогруза. В трюмах судна может находиться до 30 т нефтепродуктов. Ранее в районе Керчи спасатели подняли на поверхность тела двух моряков. Позже подняли тело третьего.

В районе крушения сухогруза «Герои Арсенала» в Керченском проливе 19 апреля обнаружили два пустых гидрокостюма. Спасатели обследовали 67 км берега после крушения судна.

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