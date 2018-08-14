Спасенные из пещеры в Таиланде школьники приедут на отдых в Крым

Об этом 14 августа рассказал директор детского центра «Артек» Алексей Каспржак.

Юные тайские футболисты, ставшие известными на весь мир благодаря спасению из залитой водой пещеры, получили приглашение посетить детский лагерь «Артек» в Крыму.

«Они приедут не все, потому что у них есть какие-то свои футбольные обязательства, но сейчас этот вопрос решается. Мы этим занимаемся через нашу сборную и через министерство спорта», — рассказал Алексей Каспржак.

Школьная футбольная команда пропала в Таиланде 23 июня. Подростки отправились с тренером на прогулку в пещеру Тхам Луанг и оказались заблокированными в пещере из-за наводнения. Детей и тренера нашли через 12 дней. Их спасли, однако во время операции один из дайверов погиб, сообщает телеканал «360».

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