Спасенных моряков затонувшего у берегов Крыма сухогруза выписали из больницы

Члены экипажа сейчас находятся в одном из отелей Ялты.

По данным минздрава Республики Крым, восемь спасенных моряков затонувшего сухогруза Anda выписаны из больницы.

Представитель компании-судовладельца Anda Navigation Ltd Андрей Маненко сообщил, что членов экипажа разместили в одном из ялтинских отелей и обеспечили питанием. Он добавил, что сейчас продолжается процесс восстановления затонувших вместе с сухогрузом документов членов экипажа, в том числе и виз для моряков. По словам Маненко, этот процесс может занять около трех дней, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз перевернулся утром 29 июля в Черном море. По предварительным данным, экипаж судна не справился с управлением из-за сложных метеоусловий: мешал ураганный ветер и ливень. Восемь членов экипажа, которых удалось спасти, были госпитализированы в Ливадийскую городскую центральную больницу.

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