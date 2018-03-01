Специалистов аграрного туризма Кубани пригласили на вебинар

Второй бесплатный вебинар проекта «Сельский туризм как средство развития сельских территорий» пройдет 2 марта.

В рамках онлайн-конференции специалисты и слушатели обсудят вопросы нормативной базы, касающиеся аграрного туризма.

Консультант ГАУ Архангельской области «Дом предпринимателя» Михаил Тестов и эксперт по сельскому туризму АНО «Агентство развития сельских инициатив» в Краснодарском крае Ива Лебедева расскажут о требованиях законодательства к деятельности сельских гостевых домов, процедурах регистрации для предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств, нюансах открытия объекта аграрного туризма.

«К участию в вебинаре приглашаются представители некоммерческих и общественных организаций, органов местного самоуправления и другие специалисты, занимающиеся поддержкой развития аграрного сельского туризма на Кубани», — сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Проект «Сельский туризм как средство развития сельских территорий» реализуется на средства гранта Президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при информационной поддержке ведомства. Всего в 2018 году в рамках проекта запланированы пять бесплатных вебинаров по разным вопросам развития аграрного туризма, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать здесь.

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