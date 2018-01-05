Специалисты Google обнаружили уязвимости в процессорах Intel

Речь идет о процессорах Intel и чипах производства компаний AMD и ARM, с помощью которых хакеры могут получить доступ к объему памяти компьютера.

Специалисты по кибербезопасности корпорации Google обнаружили уязвимости в компьютерных микропроцессорах производства американской компании Intel, которые потенциально могут привести к хищению конфиденциальных данных пользователей.

По информации Google, речь идет о двух уязвимостях. Одна из них затрагивает процессоры Intel, выпущенные после 1995 года. Воспользовавшись ею, хакеры могут получить доступ ко всему объему памяти компьютера, на котором установлен чип от Intel и, соответственно, похитить данные, содержащиеся в этой памяти. Еще одна уязвимость затрагивает не только продукцию Intel, но и чипы производства компаний AMD и ARM.

Для того, чтобы устранить потенциальный риск, производителям программного обеспечения, в том числе Microsoft, пришлось выпустить обновления своих продуктов. Однако, как отметила газета The New York Times, ликвидация уязвимостей может привести к замедлению работы компьютера на 30%.

Компании Apple и Google сообщили, что работают над дополнительной защитой своих систем от потенциального взлома. В Apple, в частности, отметили, что вскоре выпустят специальное обновление для своих операционных систем, которое защитит такую их продукцию, как смартфоны iPhone, планшеты iPad и настольные компьютеры iMac. При этом в корпорации заявили, что уже предпринятые ею меры по защите от взлома не замедляют производительность устройств. Грядущее обновление также не скажется на их скорости, заверили в Apple.

Основанная в 1968 году Intel производит электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. Оборот компании со штаб-квартирой в Санта-Кларе (штат Калифорния) за 2016 год составил около 60 млрд долларов, сообщает ТАСС.

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