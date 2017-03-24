style=»width: 100%;»> Специалисты Госветуправления проводят рейды по выявлению биоотходов

Во всех муниципалитетах Кубани с 24 по 26 марта пройдут профилактические мероприятия. Специалисты Госветуправления проводят рейды по выявлению биоотходов.

Рейды проводятся в целях недопущения возникновения особо опасных заболеваний, в том числе АЧС. Планируется проинспектировать на предмет выявления биоотходов полигоны ТБО, лесополосы, овраги, прибрежные зоны водоемов.

Как отметили в краевом Госветуправлении, подобные мероприятия проводятся регулярно. В 2016 году было проведено 3846 рейдов, в ходе которых в 32 муниципалитетах было зафиксировано более 200 случаев выброса биоотходов, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе минсельхоза Кубани.

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