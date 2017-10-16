Специалисты «Кубаньэнерго» работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

В связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи персонал «Кубаньэнерго» переведен в режим повышенной готовности.

По данным синоптиков, до конца суток 16 октября местами в крае возможны сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

В полной готовности находится аварийный персонал и спецтехника. Ведется постоянный мониторинг погодных условий. В случае возникновения технологических нарушений специалисты «Кубаньэнерго» готовы оперативно выехать на место для их ликвидации на объектах электроэнергетики, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Особое внимание уделяется обеспечению надежного энергоснабжения социально значимых объектов.

Налажено взаимодействие с гидрометеорологическими службами, местными подразделениями МЧС, администрациями.

В настоящее время электроснабжение потребителей в зоне ответственности «Кубаньэнерго» осуществляется в полном объеме, технологических нарушений нет. Все энергообъекты электросетевого комплекса Сочи, обеспечивающие энергоснабжение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, работают в штатном режиме.

В случае возникновения технарушений граждан просят звонить по телефону горячей линии «Кубаньэнерго» с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

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