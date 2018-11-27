Специалисты объяснили причину возгорания автобуса на Северной в Краснодаре

Маршрутный автобус полностью сгорел 26 ноября на пересечении улиц Северной и Ломоносова.

Обстоятельства возгорания автобуса ПАЗ изучили специалисты Павловского автобусного завода. Выяснилось, что к серийному заводскому газобаллонному оборудованию был установлен дополнительный газовый баллон, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПАЗа.

«При этом были нарушены сроки прохождения планового технического обслуживания в официальной сервисной сети завода, с мая 2018 года эксплуатирующая организация проводила техобслуживание автобуса самостоятельно. Так называемые гаражные переделки не обеспечивают необходимую безопасность автобусов, становятся причиной поломок техники и, как следствие, приводят к дорожно-транспортным происшествиям», — говорится в сообщении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на улице Северной загорелась маршрутка. О пожаре сообщили очевидцы в социальных сетях. Сообщение о возгорании маршрутного автобуса поступило в МЧС 26 ноября в 11:38. Площадь возгорания составила 10 кв. м. В 11:49 огонь локализовали, в 11:58 — ликвидировали.

В полиции города сообщили подробности пожара маршрутного автобуса.

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