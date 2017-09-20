Специалисты ОНФ проинспектировали медучреждения Краснодара

Общественники выяснили, можно ли попасть на прием к врачу в положенные две недели и как обустроена зона ожидания пред кабинетом.

Для инспекции выбрали четыре поликлиники и две больницы Краснодара. Именно на них в ОНФ поступали жалобы.

«В девятой поликлинике я неожиданно (судил по тому, что пишут в сети) увидел открытую регистратуру, запись на прием одной кнопкой, маршрутизацию пациента в окно. Это хорошая практика», — рассказал руководитель проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Климов.

Некоторые пациенты жаловались на большие очереди в поликлиниках. Это как правило жители густонаселенных районов города. Чтобы решить эту проблему, минздрав тесно сотрудничает с Кубанским медицинским университетом.

«Мы планируем, что примерно 500 человек должны будут пойти в первичное звено, этим самым мы укрепим его. Это поликлиники, потому что врачи с дипломом, который они получили, смогут работать только в поликлиническом звене», — пояснил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Сотрудники ОНФ проверили 22 поликлиники края в рамках проекта «Народная оценка качества». По его итогам будут улучшать работу сотрудников медицинских учреждений.

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