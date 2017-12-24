Специалисты Россельхознадзора в Турции проверят производителей томатов

Представители ведомства отправляются в Турцию 24 декабря.

Они проинспектируют несколько хозяйств — точное число будет определено после прибытия российской группы на место.

Россельхознадзор получил от турецкой стороны перечень производителей-экспортеров томатов, продукция которых соответствует российским требованиям. По существующему порядку, поставки с них могут быть возможны только после российских инспекций.

Планируется, что специалисты из РФ будут работать в Турции до 29 декабря.

До периода запрета Турция поставляла в РФ ежегодно до 360 тыс. т томатов, они были основной статьей ее овощного экспорта в страну. На долю турецких томатов приходилось 34% российского рынка, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 1 января 2016 года был введен запрет на томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и брокколи, огурцы и корнишоны, апельсины, мандарины и гибриды цитрусовых, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, землянику и клубнику из Турции. Ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров разрешили в начале октября 2016 года. В марте 2017 года Правительство РФ сняло запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи и гвоздик. С 30 октября будет снят запрет на импорт турецких гранатов и баклажанов. С 1 ноября Россия разрешила поставки турецких томатов.

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