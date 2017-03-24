Специалисты технадзора обследовали горевший самострой в Краснодаре

В Краснодаре 24 марта пострадавший от пожара дом на улице Прокофьева, 3 посетили сотрудники отдела технического надзора МКУ «Горжилхоз».

«Вместе с жильцами специалисты обошли шестой этаж дома. Основной вопрос — обследование поврежденной от температуры кирпичной кладки. Выявленные замечания переданы подрядчику, который проводит ремонт в доме, и будут устранены. Участки кирпичной кладки, пострадавшей от пожара, имеющие трещины и отслоения, будет заменены, а в некоторых местах кирпичные стены — укреплены», — пояснили в МКУ «Горжилхоз».

Специалисты сообщили, что сейчас на шестом этаже ведется заливка армированного пояса, после чего этаж будет готов для установки кровли. На объекте ежедневно работают около 40 специалистов.

Встречи с жильцами теперь будут проходить еженедельно по вторникам, чтобы оперативно решать возникающие у них проблемы и вопросы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара Евгений Первышов 2 марта подписал постановление об отмене режима ЧС в районе горевшего многоэтажного дома на улице Прокофьева.

В Краснодаре 24 февраля для ремонта дома на улице Прокофьева, 3 завезли стройматериалы. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что пострадавший от пожара дом должны восстановить в течение двух месяцев. В многоэтажке 28 февраля начали восстановительные работы в выгоревших при пожаре квартирах. В марте в доме отремонтировали первую квартиру.

Краснодарское краевое отделение общественной организации «Российский Красный Крест» открыло расчетный счет, на который можно перечислить средства в помощь жителям горевшего дома.

В Краснодаре 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС. В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Подробный материал о пожаре в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне читайте здесь.

Фоторепортаж о ликвидации последствий пожара в доме на улице Прокофьева, 3 смотрите здесь.

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