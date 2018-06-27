Специалисты взяли пробы продуктов после отравления детей в поезде Екатеринбург — Анапа

Дети находятся под наблюдением врачей, их здоровью ничего не угрожает. Следователи продолжают устанавливать причину пищевого отравления пассажиров.

По уточненным данным, 26 июня в 10:00 на железнодорожную станцию Анапы прибыл пассажирский поезд № 289 с организованной группой детей — 625 человек. По прибытии сопровождающие группы обратились в медицинский пункт на вокзале станции с жалобой, что у 28 детей боли в области живота. По словам пострадавших, они ели в вагоне-ресторане. В результате обследования трех детей госпитализировали в поликлинику Анапы. Сейчас все 28 детей в удовлетворительном состоянии находятся под наблюдением в детском оздоровительном лагере, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Следователи завершили осмотр места происшествия, опросили сопровождающих, сотрудников РЖД, медицинского пункта, пострадавших. Изъяли необходимые документы работников вагона-ресторана, взяли суточные пробы продуктов, образцы сырья и воды. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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