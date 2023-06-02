Спецпредставитель Президента по Афганистану встретился с послом Пакистана в Узбекистане

Даша 02.06.2023 В мире

Специальный представитель Президента по Афганистану Специальный представитель состоялась встреча с Послом Пакистана в Узбекистане

1 июня 2023 года Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Пакистана в нашей стране Ахмадом Фаруком.

В ходе диалога состоялся подробный обмен мнениями относительно текущей ситуации в Афганистане и международного сообщества, а также усилий двух стран по расширению сотрудничества в Афганистане.

Посол Пакистана в Узбекистан Он подчеркнул важную роль установления долгосрочного и стабильного мира в Афганистане, а также вовлечения страны в региональные интеграционные процессы.Они также обсудили строительство железной дороги Шариф-Кабул-Пешоуар.

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