Спецпредставитель Президента по Афганистану встретился с послом Пакистана в Узбекистане

1 июня 2023 года Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Пакистана в нашей стране Ахмадом Фаруком.

В ходе диалога состоялся подробный обмен мнениями относительно текущей ситуации в Афганистане и международного сообщества, а также усилий двух стран по расширению сотрудничества в Афганистане.

Посол Пакистана в Узбекистан Он подчеркнул важную роль установления долгосрочного и стабильного мира в Афганистане, а также вовлечения страны в региональные интеграционные процессы.Они также обсудили строительство железной дороги Шариф-Кабул-Пешоуар.