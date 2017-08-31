Спецпредставитель президента РФ по Арктике и Антарктике приедет в Краснодар

В краевой столице пройдет первое заседание попечительского совета регионального отделения РГО. Мероприятие состоится 25 сентября под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В нем примут участие руководители бизнес-структур, представители органов власти, Русского географического общества, СМИ, партнеры организации.

На заседании обсудят формирование состава попечительского и медиа-советов, работу регионального отделения РГО, представят уже реализованные проекты, а также планы дальнейшего развития.

Также в рамках мероприятия подпишут соглашение о сотрудничестве между администрацией края и Русским географическим обществом. В церемонии примет участие первый вице-президент РГО, спецпредставитель президента РФ по Арктике и Антарктике, полярник Артур Чилингаров.

На Кубани отделение организации работает с 1946 года. На праздновании 70-летия Краснодарского регионального отделения РГО Вениамин Кондратьев дал согласие возглавить попечительский совет организации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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