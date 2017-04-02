Спецслужбы Великобритании предупредили о возможных терактах в аэропортах

Спецслужбы Великобритании в апреле обязали аэропорты и атомные электростанции усилить защиту от террористической угрозы.

Британская разведка полагает, что террористическая группировка ИГИЛ (запрещена на территории России) и другие радикальные движения могли разработать пути установки взрывчатых материалов в ноутбуки и мобильные телефоны так, чтобы они могли остаться незамеченными при досмотре. В связи с этим возникли опасения, что боевики могут использовать свои технологии в аэропортах Европы и США.

Предполагают, что хакеры предпринимали попытки обойти компьютерную защиту АЭС. Чиновники предупредили, что террористы и шпионы пытаются использовать уязвимости в защитных системах станций. Министр энергетики Великобритании Джесси Норман заявил, что АЭС должны гарантировать устойчивость к возрастающим киберугрозам.

«Правительство полностью привержено защите Великобритании от киберугроз, вложив 1,9 млрд фунтов в трансформацию кибербезопасности в этой стране», — отметил Джесси Норман.

Американская разведка также предупреждала о возможных новых «разработках» радикальных группировок.

Ранее США ввели запрет на пронос на борт авиарейсов в США электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинские устройства). Запрет касается десяти аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, он вступил в силу 25 марта. Позже Великобритания объявила о введении аналогичного запрета в самолетах, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии, сообщает РИА «Новости».

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