Спектакль краснодарской танцевальной компании «Воздух» представят в Москве

Постановка «Объект в отдалении» номинирована на премию «Золотая маска» в двух категориях.

Спектакль покажут на малой сцене Театра Наций 4 апреля в рамках фестиваля «Золотая маска», сообщает пресс-служба танцевальной компании «Воздух».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на «Золотой маске» спектакль «Объект в отдалении» отмечен в номинации «Современный танец/спектакль». В категории «Работа балетмейстера-хореографа» отмечены Олег Степанов и Алексей Торгунаков.

На «Золотую маску» также номинировали драму «Гроза» краснодарского Молодежного театра. Постановщик спектакля по одноименной пьесе Александра Островского и главный режиссер театра Даниил Безносов также представлен в номинации «Лучшая режиссерская работа».

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