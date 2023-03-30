Спикер парламента Ганы ответил на критику Камалы Харрис

Гана Спикер парламента Албан Бэгбин ответил на критику вице-президентом США Камалой Харрис анти-ЛГБТ-закона Ганы и объяснил Камале Харрис, что такое демократия:

“Они задают вопросы, как вчера вице-президент. Не ешьте. Это недемократия. Что такое демократия? Почему кто-то должен мне указывать, что хорошо, а что плохо? Потому что мы решили унизить себя и попрошайничать? Я никогда не слышал об этом. У нас этого достаточно. Бог есть каждый. создано более чем достаточно, чтобы наш закон против ЛГБТ был принят», — говорит спикер.