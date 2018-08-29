Спикер ЗСК Бурлачко прокомментировал обращение президента по вопросу изменения пенсионной системы

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко 29 августа прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам России.

Как отметил спикер ЗСК, с момента внесения Правительством РФ в Госдуму законопроекта по совершенствованию пенсионной системы страны во всех региональных парламентах, в том числе и в Законодательном собрании Краснодарского края, велась работа по сбору, анализу и обобщению предложений по этому вопросу.

В ЗСК прошли парламентские слушания, круглые столы, обсуждения на заседаниях комитетов. Концепция изменений и дополнений к законопроекту детально обсуждалась широким кругом: депутатами, профильными министерствами, общественными организациями, представителями партийных фракций, экспертами.

«Звучали разные предложения, в том числе: дополнить внесенный правительством документ пакетом нормативных актов, направленных на защиту прав работников старшего возраста, определить меру ответственности работодателей при приеме или увольнении граждан предпенсионного возраста, сформировать дополнительные гарантии их занятости и социальной защищенности. Очень здорово, что наши предложения совпали с мнением главы государства. И теперь эти инициативы будут воплощены в жизнь», — сказал Юрий Бурлачко.

Президент дал поручение регионам сохранить все действующие региональные льготы для женщин, достигших 55-летнего возраста, и мужчин, достигших 60-летия. Спикер ЗСК в этой связи отметил, что на Кубани, например, эти граждане имеют 50% скидку на уплату транспортного налога, а также льготы по земельному налогу и на проезд в общественном транспорте.

«Законодательное собрание края уже на сентябрьском пленарном заседании планирует рассмотреть законопроект о внесении в краевые нормативно-правовые акты необходимых изменений, направленных на исполнение поручений Президента РФ. Также парламентарии Кубани восприняли с воодушевлением предложения Владимира Путина снизить пенсионный возраст для женщин с 63 до 60 лет, как и идею об уменьшении на три года стажа работы, который позволит мужчинам уходить на заслуженный отдых после 42 лет трудовой деятельности, а женщинам — после 37 лет», — цитирует Юрия Бурлачко пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 29 августа предложил российским женщинам выходить на пенсию в 60 лет, мужчинам — в 65 лет. Путин считает, что надо сохранить все федеральные и региональные льготы пенсионерам и ввести надбавки к страховой пенсии для живущих на селе. Для уходящих на пенсию в ближайшие два года президент предложил установить особую льготу.

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