Список участников ОИ-2018 огласят 28 января

Об этом заявил Международный олимпийский комитет.

Список спортсменов, сопровождающих и официальных лиц, которые поедут на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане составит специальная группа. Его представят на рассмотрение МОК не позже 28 января, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборную России 5 декабря отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018. Чистые российские спортсмены могут быть допущены к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников под нейтральным флагом.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля следующего года.

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