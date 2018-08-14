Спортивные семьи в Геленджике сразятся за годовой запас чая

На городском пляже курорта 18 августа пройдут соревнования для семейных команд.

Участникам эстафеты предстоит продемонстрировать свою силу и ловкость в упражнениях с мячами, обручами и другим спортивным инвентарем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

За каждую команду должны будут выступать родители и двое детей в возрасте от 6 до 14 лет. Для участия в соревнованиях необходимо предварительно зарегистрироваться.

Три самые быстрые семьи, которые при этом наберут минимальное количество штрафных баллов, получат призы: за первое место — 100 тыс. рублей, за второе — 50 тыс. рублей. Команда, которая займет третье место, получит годовой запас чая.

Для гостей праздника пройдут выступления творческих коллективов, будут работать аниматоры, семьям и группам их поддержки предложат чай и угощение.

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