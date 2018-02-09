Спортивные журналисты Кубани поддержали российских олимпийцев

Сборная олимпийских атлетов из России выступит на Олимпиаде далеко не в оптимальном составе. О том, какими будут итоги соревнований, порассуждали журналисты.

«Никогда еще наши спортсмены не оказывались в такой сложной ситуации. Здесь не может быть какого-то второго мнения. Вся страна будет поддерживать спортсменов независимо от того, какими будут достижения. Это уже подвиг, который сейчас совершают олимпийцы. Всегда перед крупными соревнованиями хочется желать наивысших успехов. Но в данной ситуации я считаю, что надо выглядеть достойно. Биться, сражаться до последнего», — сказал Вячеслав Иванов.

«Следить, конечно, буду. Это моя работа. А пожелать хотел бы, чтобы бились до самого конца. Назло всем. Присутствие спортсмена на Олимпиаде — это высшая точка в его карьере», — отметил Евгений Тованчев.

«Могу лично от себя пожелать, чтобы те тяготы и невзгоды, которые обрушились на наших спортсменов, сплотили их, сделали по-спортивному злее, закалили характер болельщиков. Мы будем, конечно же, болеть за представителей нашей малой родины», — считает Роман Запороцкий.

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