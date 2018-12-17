Спортивный директор «Байера» назвал ФК «Краснодар» опасным соперником

Об этом Руди Феллер заявил 17 декабря, комментируя итоги жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

«»Краснодар» — опасный соперник. Они завершили групповой этап вторыми, но сравнялись по очкам с «Севильей», что о многом говорит. Впрочем, наша цель по-прежнему состоит в выходе в следующий раунд турнира», — цитирует спортивного директора немецкого футбольного клуба пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Быки» стали вторыми в группе J, выиграв четыре матча и потерпев два поражения. «Байер» занял первое место в группе А, на счету немецкой команды четыре победы, одна ничья и одно поражение, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы стал немецкий «Байер». Первый матч пройдет в Краснодаре 14 февраля, ответный — 21 февраля на выезде. Билеты на игры Лиги Европы «Краснодар» — «Байер» поступят в продажу в следующем году.

Наставник ФК «Краснодар» Мурад Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы, отметив, что на стадии 1/16 финала слабых команд в турнире не остается.

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