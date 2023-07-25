Спортивный паспорт будет оформляться через госуслуги

Постановление Правительства (№ 309 от 24.07.2023) “Выдача спортивных паспортов спортсмены» Согласно ему спортивный паспорт выдается спортсмену, имеющему разряд не ниже второго юношеского спортивного разряда, регулярно занимающемуся соответствующим видом спорта (одним или несколькими) и регулярно участвующему в спортивных соревнованиях.
Государственное обслуживание осуществляется уполномоченным органом (Министерством молодежной политики и спорта) через центры обслуживания населения или YAIDXP.
Для спортсменов до 16 лет его подают их родители или законный представитель.
Спортный паспорт действует в течение 5 лет и используется для следующих целей:
▫️перевод из одной физкультурно-спортивной организации в другую;
▫️регистрация для участия в спортивных соревнованиях;
▫️прохождение медицинского освидетельствования;
▫️необходимые нормативы и требования для получения спортивных званий и спортивных должностей
▫️в иных случаях, предусмотренных законодательством.
При подаче заявления через органы МВД с заявителя взимается пошлина в размере 1/6 РБМ (55 тысяч сумов).
При этом 50 процентов пошлины взимается с лиц, зарегистрированных в информационной системе «Единого реестра социальной защиты», а также инвалидов I и II групп.