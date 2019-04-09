Спортсмен из Адыгеи пробежал 480 км без остановки

Расстояние Виталий Диденко преодолел за 72 часа без перерыва на сон.

Выпускник Института физкультуры и дзюдо Адыгейского университета стартовал 5 апреля из станицы Гиагинской.

Он прерывался только на редкие 15-минутные перерывы отдыха. Диденко побил рекорд России. Для его установления легкоатлету предстоит оформить соответствующие документы. В Москву отправят показатели приборов, которые всю дистанцию подсчитывали километраж.

Изначально спортсмен хотел побить мировой рекорд американца Дина Карнасиса, который в 2005 году пробежал 560 км без сна, сообщает ГТРК Адыгея.

«Самое главное это то, что нельзя сдаваться даже тогда, когда в тебя никто не верит! Будьте преданными своей мечте!» — написал спортсмен перед стартом в аккануте Instagram.