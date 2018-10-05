Спортсмен из Горячего Ключа победил на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Александр Полфунтиков в четырех дисциплинах поставил четыре мировых рекорда.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу собрал в Москве атлетов из 28 стран. Горячий Ключ представил Александр Полфунтиков. Спортсмен занял первое место и установил четыре мировых рекорда: взял вес 330 кг в приседании, 190 кг в жиме лежа, а в становой тяге — 260 кг. В общей сумме по результатам трех дисциплин он взял 780 кг — тоже мировой рекорд.

В мае этого года спортсмен подтвердил свой статус самого сильного, победив на чемпионате России. На апрельском чемпионате России по пауэрлифтингу NPA он установил мировой рекорд в приседании со штангой, а в июле 2017-го завоевал Кубок чемпионата Европы по пауэрлифтингу.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу в Москве продлится до 7 октября. За четыре дня на четырех помостах свою силу продемонстрируют более 1 тыс. спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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