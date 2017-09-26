Спортсмен из станицы Ленинградской завоевал Кубок России по городошному спорту

Соревнования за Кубок России состоялись в Крыму.

В них приняли участие около 100 спортсменов из 16 регионов России. Краснодарский край на турнире представили восемь спортсменов. В соревнованиях мужчин победу одержал один из фаворитов Кубка — заслуженный мастер спорта России по городошному спорту Василий Духанин из станицы Ленинградской.

Участница кубанской команды Галина Смигунова в соревнованиях женщин в первом туре установила рекорд России — в игре на 15 фигур она затратила 17 бит (предыдущий рекорд — 18 бит). Однако во втором туре она не смогла из-за травмы продолжать борьбу.

В общекомандном зачете сборная Краснодарского края в соревнованиях среди женщин вошла в тройку призеров, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник