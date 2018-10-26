Спортсмены из задержанных поездов провели тренировку на стадионе «Кубань»

Около 80 юных легкоатлетов и футболистов на автобусах КТТУ доставили на краснодарский стадион, чтобы они из-за задержки в пути не прерывали тренировки.

Легкоатлеты из Санкт-Петербурга занимаются на арене стадиона. Футболисты из Нижнего Новгорода проведут товарищеский матч с командой краевой спортивной школы по футболу.

«Из-за сложившейся ситуации на железной дороге в Краснодаре остановились две детские спортивные команды. При содействии регионального минспорта им создали условия для тренировок. Мы также запланировали для них экскурсии по спортивным объектам, чтобы пребывание в нашем городе, несмотря на ситуацию, оставило приятные впечатления», — сказал глава города Евгений Первышов.

Как рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников, более 50 детей и подростков из СШОР № 1 Санкт-Петербурга ехали на учебно-тренировочный сбор в Адлер. В Краснодаре поезд остановили в 10:00 25 октября. Вместе другими пассажирами поезда ребята получили горячее питание, вечером их разместили в гостинице.

Также 19 игроков футбольного клуба «Надежда» из Нижнего Новгорода в сопровождении родительского комитета попали в Краснодар только в 1:00 26 октября. Ночью ребят и сопровождающих взрослых разместили в гостинице. Как рассказала председатель родительского комитета команды Ирина Костерина, уставшие дети и взрослые были рады оказаться в комфортных условиях.

Команда «Надежда» направлялась на Международный спортивный турнир «Дагомыс CUP». Из-за стихии, повредившей железнодорожное полотно, они опоздали на соревнования. На краснодарском стадионе ребята посетили музей ФК «Кубань» и встретились в товарищеском матче с воспитанниками краевой спортивной школы по футболу.

Если 27 октября спортсмены останутся в городе, для них планируют организовать посещение парка и стадиона ФК «Краснодар», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. На Кубани восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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