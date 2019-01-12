Спортсмены Краснодара в 2018 году завоевали 32 медали чемпионатов Европы и мира

Всего на соревнованиях разных уровней краснодарцы добились более 4 тыс. 300 наград — это в два раза больше, чем в 2017 году.

На 40 тыс. увеличилось число горожан, которые занимаются физкультурой. Почти 450 тыс. краснодарцев ведут спортивный образ жизни. В испытаниях комплекса ГТО приняли участие более 24 тыс. жителей.

«Ежегодно в Краснодаре проходят тысячи соревнований различного уровня. Все больше жителей участвуют в движении ГТО. Современные требования к комплексной застройке города позволяют расширять спортивную инфраструктуру и делать ее доступнее горожанам», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

За год открыли 56 новых многофункциональных спортивных площадок. Сейчас в распоряжении горожан — 1 тыс. 449 спортивных сооружений. В их числе — 564 многофункциональные спортивно-игровые площадки, 439 из которых — муниципальные, 318 спортивных залов, из них 81 — в частной собственности. В городе — 22 крытых бассейна, 14 футбольных манежей, пять футбольных полей.

Всего в 2018 году в кубанской столице состоялось 6 тыс. 610 соревнований.

В прошлом году краснодарские спортсмены завоевали 32 медали чемпионатов и первенств Европы и мира, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.