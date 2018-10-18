Спортсмены Кубани выступят на первенстве Европы по тяжелой атлетике

В составе сборной России выступят два представителя Краснодарского края.

Соревнования стартуют 20 октября. Пройдут они в двух возрастных категориях. Первая — до 21 года. Вторая — до 24 лет. Более 200 человек покажут свои силы в польском городе Замосць.

В российской команде — 40 штангистов. Среди них — девушка из станицы Новомышастовской Ани Саргсян и сочинец Вячеслав Яркин. Оба участника завоевали серебряные медали прошлогоднего континентального Первенства. Саргсян стала второй в весовой категории до 69 кг. Яркин — в весе до 77 кг. В таких же дисциплинах они поборются за награды и на этом турнире.

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