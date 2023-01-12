Способны ли власти Якутии предотвратить трагедию: в регион пришли аномальные морозы, а система управления ЖКХ трещит по швам

С начала года в республике произошла череда крупных коммунальных аварий на фоне 45-50 градусных холодов.

Система ЖКХ Якутии трещит по швам: после Нового года республика переживает череду коммунальных аварий. Жизнь и здоровье тысяч людей оказались под угрозой. Пока жертв удалось не допустить. Но если учесть, что в регион пришли аномальные морозы, а власть раз за разом демонстрирует свою неспособность управлять ситуацией в жилищно-коммунальном хозяйстве, для Якутии эта зима может стать трагической.

Уже 1 января начал замерзать Якутск, микрорайон «Сатал». В -45 градусов сотни домов остались без отопления. Во многих квартирах лопнули батареи, замерзли гаражи, канализационные трубы. При этом власти Якутска, по оценкам экспертов, продемонстрировали наплевательское отношение к людям: признали факт произошедшего только к обеду. Мэр Якутска Евгений Григорьев, как рассказывают местные жители, словно в воду канул. Министр ЖКХ Якутии Вячеслав Емельянов констатировал, что в короткие сроки устранить аварию не удастся, потому как отсутствуют схемы электроснабжения. Пока администрация города отчиталась о ситуации, с момента аварии прошло около восьми часов.

Мэр Якутска Евгений Григорьев.

«Это – техногенная катастрофа», – заявил бывший заместитель мэра Якутска, эксперт в сфере ЖКХ Владимир Федоров. Он также обратил внимание, что в результате аварии пострадал не только «Сатал», но и 202-й микрорайон города, в котором прорвало трубу и вода била фонтаном прямо посреди улицы.

Но череда коммунальных аварий в республике только начиналась. 6 января на другом конце Якутска, в жилом комплексе «Дачи Сергелях» из-за сбитой лихачом опоры линии электропередач владельцы 62 частных домов были вынуждены две ночи провести в борьбе с настоящей зимней стужей. Только чудом обошлось без жертв: в гараже одного из домов сотрудники МЧС нашли пожилого мужчину без сознания. По предварительной версии, он отравился угарным газом при попытке завести бензогенератор.

Еще одна критическая ситуация сложилась на самом севере Якутии, в селе Улахан-Кюель Верхоянского района, где проживает 900 человек. Причина – в нехватке угля, на котором работает единственная в селе котельная. Как пояснил глава района Владислав Иванов, уголь завезли в сентябре, но тогда в районе шли дожди, и он отсырел:

В жилом комплексе «Дачи Сергелях» 62 дома остались без электричества.

«С наступлением холодов уголь замерз и его невозможно достать, даже техникой».

Пока же в село пришлось снаряжать срочную экспедицию из двух грузовиков из административного центра района, села Батагай, которое находится в 130 км. Завезли порядка 26 тонн угля. Но это лишь критический запас, которого при таком морозе надолго не хватит. А в район не наездишься: дорогу от Батагая к Улахан-Кюелю летом 2022-го размыло, а отремонтировать ее власти так и не успели.

9 января произошла авария на линии электроснабжение на линии «Асыма-Кюрелях» в Горном районе. В результате, без электроэнергии осталось село Бясь-Кюель.

Глава Верхоянского района Владислав Иванов.

На фоне происходящих в республике коммунальных аварий, реакция ее первых лиц смотрится просто дико. Скажем, глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев вообще не стал комментировать инциденты. Вместо этого 10 января он поблагодарил предприятия жилищно-коммунального комплекса за успешно выполненные задачи в 2022 году, и отметил, что на них сейчас ведется планомерная работа.

Дело в том, что в этом году у Николаева заканчивается срок полномочий и, судя по его социальным сетям, сейчас он больше обеспокоен позиционированием себя в качестве эффективного менеджера на федеральном уровне – для получения одобрения на выдвижение на второй срок – чем реальными проблемами жителей своего региона. Поэтому предпочитает просто не замечать ошибки, допущенные его подчиненными.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

А власти Якутска во главе с мэром Евгением Григорьевым переложили ответственность за безопасность на самих жителей, заявляя о том, что на случаи отключения они должны обеспечить себя альтернативными источниками электро- и теплоснабжения. Вообще, многие эксперты сходятся во мнении, что главная проблема Якутска именно управленческая. Глава города Евгений Григорьев явно не справляется со своими обязанностями. По словам собеседников, он скорее протеже, которого лоббировал на пост мэра глава Республики Айсен Николаев, а не управленец-хозяйственник.

Как считает политолог, председатель регионального отделения «ПАРТИИ ДЕЛА» в Якутии Виталий Обедин, череда коммунальных аварий, с которыми Якутия столкнулась в начале года – следствие, как неудачного стечения обстоятельств с одной стороны, так и элементарной неготовности властей и специалистов к нештатным ситуациям:

Председатель регионального отделения «ПАРТИИ ДЕЛА» в Якутии Виталий Обедин.

«Причем неготовности настолько откровенной, что местами она граничит с безответственностью. Очевидно, что невозможно было предупредить пьяного лихача, врезавшегося в опору электропередач, свалившего ее и лишившего света и тепла более 60 домов в Якутске. Но это не помешало специалистам провести восстановительные работы так, что буквально через несколько часов эти же дома снова оказались обесточенными! А история с поселком Улахан-Кюель, где температура в домах упала до 11-13 градусов, и вовсе отдает сюрреализмом. Там уголь был вымочен осенью в период дождей, и в минусовые температуры просто смерзся. Вы представляете уровень компетенции людей, которые «обнаружили», что в Якутии, где морозы падают ниже 50 градусов по Цельсию, что-то мокрое может замерзнуть?!»

По оценкам политолога Алины Жестовской, причина происходящих аварий и реакции на нее чиновников – безнаказанность:

«Если можно что-то не делать, на что-то «забить», исполнить на традиционный авось и не получить за это ужаснейшее наказание, то так и будет».

Показательно, что аварии и неэффективные действия власти совпали с ростом цен за жилищно-коммунальные услуги. При чем если раньше повышение тарифов проводилось только один раз в год, то в 2022 году, чтобы поддержать отрасль ЖКХ и энергетики, эту процедуру провели два раза – в июле и декабре.

Морозы в Якутии крепчают.

Жители Якутска отмечают, что в целом коммуналка подорожала до 20%. Кроме того, с 1 января в Якутии ввели новые тарифы по взносам на капремонт: повышение в среднем составило 5%. По словам руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, приходится констатировать, что система в очередной раз демонстрирует свое несовершенство в критической ситуации.

А тем временем, 10 января в селе Жилинда Оленекского района Якутии температура опустилась до -61°C. На северо-западе, северо-востоке Якутии она достигла -50°C. В Якутске столбики термометра показали -42°C. Более того, на фоне таких морозов ГУ МЧС РФ по Якутии зафиксировала с начала года 34 пожара, из них 28 — в жилом секторе.

В этой ситуации трагедия может произойти в любой момент. До катастрофы по счастливому стечению обстоятельств пока не дошло. Размороженных домов по республике нет, сети не разорваны и функционируют. Однако самые холодные дни еще впереди, а оперативность явно не конек якутских коммунальщиков в 2023-м. Чтобы избежать катастрофы и жертв, власти необходимо срочно принимать меры. Как убежден председатель регионального отделения «ПАРТИИ ДЕЛА» в Якутии Виталий Обедин, налицо серьезные проблемы с оперативным реагированием, с мониторингом за ситуацией и постконтролем:

Вместо того, чтобы предотвращать коммунальные аварии, власти Якутии пытаются бороться с их последствиями.

«Сейчас в Якутии начнется период отчета органов государственной власти перед населением, в период которого чиновники разбиваются на бригады и просто разъезжаются по городам и весям региона рассказывать о том, как усердно они работали на благо населения. Это серьезное отвлечение управляющего ресурса, что безопасности точно не добавит. На месте главы республики я бы на период – как минимум до конца февраля – создал суженный оперативный штаб по обеспечению безопасного прохождения через зимний период, но, боюсь, Айсен Сергеевич больше занят созданием положительного имиджа в СМИ и социальных сетях. И пока всевозможные «эксперты», захлебываясь от восторга, рассказывают, что «глава Якутии относится к тем немногим губернаторам, которые имеют четкий план действий», местная авиакомпания «Якутия», живущая на субсидиях из бюджета республики, отказывается совершать полеты в удаленные населенные пункты из-за того, что там нет топлива нужной кондиции на обратный вылет! Просто потому, что не озаботились его завозом! Как это оценивать? Парламент Якутии тоже бездействует, хотя мог бы провести, например, правительственный час и заставить министра ЖКХ республики отчитаться о ситуации в коммунальном хозяйстве и степени готовности к нештатным, аварийным ситуациям».