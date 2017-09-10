«Справедливая Россия» на Кубани перепутала списки собственных наблюдателей

Председатель крайизбиркома Алексей Черненко прокомментировал неожиданные претензии по проведению выборов.

К завершению единого дня голосования на Кубани партия «Справедливая Россия» заявила, что не признает результаты этих выборов по причине того, что 150 наблюдателей от партии не допустили на избирательные участки.

Как сообщил председатель крайизбиркома Алексей Черненко, «выяснилось, что партия в день выборов задвоила списки членов комиссии с правом совещательного голоса, что и спровоцировало путаницу на избирательных участках. Также поступила и партия «Коммунисты России»».

«Мы считаем, что внутрипартийные разногласия приводят к таким ситуациям. Мы провели обучающие семинары для одних наблюдателей, а партии в последние сутки заменили их другими. В результате неинформированные люди создавали конфликтные ситуации», — пояснил Черненко.

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