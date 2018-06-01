Спрос на облигации Краснодарского края превысил предложение

01 июня в 10:37

Генеральный агент по организации облигационного займа региона АО ВТБ Капитал провел сбор предложений о приобретении облигаций.

По его итогам ставка по первому купону определена эмитентом в размере 7,63% годовых. Эмитентом облигаций от имени Краснодарского края выступает министерство финансов региона. Объем спроса на приобретение облигаций по этой ставке составил более 68,6 млрд рублей.

Вице-губернатор Игорь Галась отметил, что облигации Кубани вызвали большой интерес у инвесторов — спрос практически в семь раз превысил объем займа.

«Учитывая, что облигации — это долгосрочные долговые обязательства, заинтересованность инвесторов продиктована устойчивостью бюджетной системы края и позитивными перспективами дальнейшего роста региональной экономики», — подчеркнул Игорь Галась.

Краснодарский край 5 июня разместит облигации на 10 млрд рублей сроком обращения семь лет. Ежегодно инвесторы будут получать по четыре купона. Предусмотрена амортизация: 10% в дату выплаты 13-го купона, 15% в дату выплаты 17-го купона, по 25% — в даты выплаты 21-го, 25-го и 28-го купонов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник