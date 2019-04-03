Спрос на отдых на курортах Краснодарского края увеличился на 14%

На майские праздники на Кубани туристы забронировали 86% мест в объектах размещения.

О росте спроса на отдых на курортах Кубани сообщила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева на совещании по подготовке к летнему сезону. Она напомнила, что в прошлом году турпоток в регион достиг рекордных показателей — край посетили 17 млн человек. Балаева отметила, что по данным Ассоциации туроператоров России, в этом году спрос на курорты Кубани увеличился на 14%.

Министр призвала власти муниципалитетов быстрее завершить благоустройство пляжей, а также проконтролировать, чтобы на пляжах не было несанкционированных аттракционов, представляющих опасность для отдыхающих, сообщает ТАСС.

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