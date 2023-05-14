Спустя 40 лет: Иран и Египет восстанавливают дипотношения

Делегации Ирана и Египта ведут переговоры в Ираке и готовятся к скорому восстановлению дипломатических отношений. Об этом в воскресенье в интервью информационному агентству Mehr заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Фада Хоссейн Малики.Отношения между двумя странами будут восстановлены в будущем. По словам Малики, сначала будут открыты посольства двух стран, после чего «будет организована встреча между президентом Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Египта Абдель Фаттахом Сиси».

Дипломатические отношения между Тегераном и Каиром были разорваны в 1980 году.

Следует отметить, что дипломатические отношения между Тегераном и Каиром были разорваны после предоставления политического убежища шаху Ирана Мохаммаду Резе Пехлеви, свергнутому с престола в результате исламской революции в Иране. Кроме того, еще одной причиной разрыва отношений стало подписание мирного договора Арабской Республикой Египет с Израилем.