Спутникам ГЛОНАСС обновят «прошивку»

Команда разработчиков ГЛОНАСС приступает к повышению качества навигационных услуг на потребительском уровне.

АО «Информационные спутниковые системы» (ИСС) им. Решетнева намерено обновить в 2018 году контрольный документ для сигналов спутников ГЛОНАСС-М, что позволит повысить качество навигационных услуг.

«Космические аппараты ГЛОНАСС-М, которые сейчас составляют основу орбитальной группировки, с учетом наземного резерва в шесть космических аппаратов будут преобладать еще не менее восьми лет, поэтому в 2018 году планируется выпуск новой редакции интерфейсного контрольного документа для сигналов с частотным разделением в диапазонах L1 и L2 ГЛОНАСС — он определит рекомендуемые модели учета тропосферной и ионосферной рефракции», — сообщается в корпоративной газете предприятия «Сибирский спутник».

В 2017 году исполнилось 35 лет с запуска первого спутника ГЛОНАСС, сообщает ТАСС.

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