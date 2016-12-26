Среди погибших в авиакатастрофе Ту-154 были уроженцы Кубани

В списке пассажиров лайнера Ту-154, который 25 декабря потерпел катастрофу в Черном море, значатся уроженцы Кубани.

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Среди погибших в авиакатастрофе Ту-154 есть уроженцы Краснодарского края. Это наша общая беда. Власти Кубани готовы оказать всю возможную помощь и поддержку семьям земляков», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным «Российской газеты», на борту самолета находился 25-летний вокалист ансамбля имени Александрова Михаил Васин — уроженец города Лабинска.

На пресс-конференции Кондратьева спросили, придется ли родственникам лететь в Москву на опознание тел или эту процедуру для них организуют в Сочи.

«Я думаю, все зависит от состояния тел. Понятно, что родственникам проще забрать тела из Сочи, и местные морги готовы выдать. Но решение такое, и оно правильно, что тела должны быть направлены в Москву. Тела сейчас в таком состоянии, что они, конечно, должны быть направлены в столицу для идентификации, опознания и экспертизы. А потом они будут выданы родственникам для захоронения», — сказал глава Кубани.

В аэропорту Сочи 26 декабря прошла панихида по погибшим в катастрофе. В траурном мероприятии приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов, Вениамин Кондратьев, жители и гости города.

Панихиды по жертвам авиакатастрофы проходят во всех храмах Русской православной церкви, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

За прошедшую ночь спасатели и военные с помощью радиолокационной техники смогли точнее определить место падения самолета. На поверхности моря область поисков расширили до Абхазии. К поисковой работе на сочинском берегу подключились полиция и сотрудники местной администрации.

Как сообщал интернет-порталу «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154. В Сочи прибыл рейс с родственниками погибших.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследования уголовного дела на личный контроль.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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