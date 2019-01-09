По данным Российского профессионального союза моряков, ситуация с захватом россиян пиратами находится под контролем.

Члены экипажа судна MSC Mandy, которые были похищены пиратами в территориальных водах Бенина, были из Санкт-Петербурга, Новороссийска и Таганрога.

Бандиты ограбили экипаж и взяли в плен шестерых моряков: капитана, старшего помощника капитана, третьего помощника капитана, боцмана, сварщика и повара.

По данным РПСМ, представители работодателя 9 января проведут встречу с родственниками похищенных членов экипажа. Также профсоюз уточняет, что, несмотря на нахождение в пиратском плену, работодатель обязан выплачивать морякам заработную плату в полном объеме.

В ночь на 2 января контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы был атакован пиратами в территориальных водах западноафриканского государства Бенин. На борту находились 24 члена экипажа. Диппредставительство РФ в Бенине подтвердило, что все похищенные моряки — граждане России, сообщает ТАСС.

По данным РИА ФАН, в заложниках находятся капитан контейнеровоза Андрей Иванов, старший помощник Андрей Свитин, боцман Игорь Телешин, кок Андроник Григорян — жители Санкт-Петербурга. Также в плену третий помощник Александр Симонов — из Новороссийска, и сварщик-флиттер Роман Иванов — из Таганрога.

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