Среднемесячная зарплата на Кубани увеличилась за год на 10%

18 июля в 07:16
Данные о среднемесячной зарплате работников организаций по состоянию на май опубликовал Краснодарстат.
По данным ведомства, средняя зарплата в мае составила 34 тыс. 476 рублей. По сравнению с апрелем текущего года она увеличилась на 4,9%, а относительно мая прошлого года — на 10%.
Реальная заработная плата в Краснодарском крае в мае по сравнению с апрелем, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 4,5%, с маем 2017 года — на 8,4%.
Наиболее высокая зарплата сложилась у работников организаций, занятых добычей полезных ископаемых, финансовой и страховой деятельностью транспортировкой и хранением. Среди обрабатывающих производств наиболее высокий уровень заработной платы в организациях, занятых производством табачных изделий.
Ниже среднекраевого уровня заработная плата была в гостиницах и предприятиях общественного питания, в организациях, занятых водоснабжением, водоотведением, организацией сбора отходов.
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