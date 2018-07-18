Среднемесячная зарплата на Кубани увеличилась за год на 10%

18 июля в 07:16

Данные о среднемесячной зарплате работников организаций по состоянию на май опубликовал Краснодарстат.

По данным ведомства, средняя зарплата в мае составила 34 тыс. 476 рублей. По сравнению с апрелем текущего года она увеличилась на 4,9%, а относительно мая прошлого года — на 10%.

Реальная заработная плата в Краснодарском крае в мае по сравнению с апрелем, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 4,5%, с маем 2017 года — на 8,4%.

Наиболее высокая зарплата сложилась у работников организаций, занятых добычей полезных ископаемых, финансовой и страховой деятельностью транспортировкой и хранением. Среди обрабатывающих производств наиболее высокий уровень заработной платы в организациях, занятых производством табачных изделий.

Ниже среднекраевого уровня заработная плата была в гостиницах и предприятиях общественного питания, в организациях, занятых водоснабжением, водоотведением, организацией сбора отходов.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник