Средний чек жителей юга России за один визит в магазин упал ниже 500 рублей

В целом по стране снижение не столь существенное — до 513 рублей.

Согласно данным исследования, индекс среднего чека продолжил падение, которое он показывал в течение трех месяцев. По сравнению с майским значением индекс снизился на 1,5%. По сравнению с июнем прошлого года — на 1,9%.

Если рассматривать месячную динамику среднего чека по регионам, сильнее всего показатель в июне уменьшился на Дальнем Востоке (на 8,3% по сравнению с маем). На юге России этот показатель уменьшился на 4,4%. В Сибире — на 2,4%. Минимальное снижение зафиксировано в центральном округе — на 0,7%. В Поволжье и на Северо-Западе чек за месяц не изменился, а на Урале он даже вырос — на 1,4%.

Средний чек в гипермаркетах РФ по сравнению с маем уменьшился на 1,3%. В супермаркетах этот показатель снизился на 2,9%, в дискаунтерах — на 0,2%. Чек в небольших магазинах традиционной торговли в июне сократился сразу на 10,4%.

Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 30 тыс. россиян, 11,5 тыс. домохозяйств в 190 городах с населением более 10 тыс. человек, сообщает РИА «Новости».

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