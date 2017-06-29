Средняя продолжительность жизни россиян выросла до 71,87 года

Такие данные за 2016 год приводит Росстат. Это рекордный показатель за всю историю сбора данных.

Для женщин этот показатель составляет 77 лет, для мужчин — 66,5 года.

Дольше всего живут в Ингушетии, Дагестане и Москве, где средний показатель составляет более 77 лет. Самая низкая продолжительность жизни зафиксирована в Тыве — 64,2 года. Следом идут Чукотский автономный округ (64,4 года) и Еврейская автономная область (65,8 года).

За последние пять лет средний уровень продолжительности жизни в России вырос более чем на полтора года — с 70,2 года в 2012-м до 71,8 года в 2016-м, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 21 марта заявил, что продолжительность жизни в стране к 2025 году составит 76 лет.

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